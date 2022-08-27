Российские военные разбомбили склад с ракетами к HIMARS в Днепропетровской области

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — цитирует его Газета.ru.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные при помощи ракет «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Одесской области, сообщает RT.

