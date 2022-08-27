Российские военные разбомбили склад с ракетами к HIMARS в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили крупный склад с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS в Днепропетровской области. Оружие находилось на территории 44-й артиллерийской бригады ВСУ, уточнил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — цитирует его Газета.ru.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные при помощи ракет «Калибр» уничтожили склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS в Одесской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеРакетыМинобороныМинобороны РФ
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