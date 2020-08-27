Российские военные рассказали суть инцидента с американским броневиком в Сирии

Транспортный инцидент в Сирии произошел после того, как военные США начали преследовать российский патруль, а затем заблокировали дорогу. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел 25 августа в сирийской провинции Хасака, где российский автомобиль врезался в американский броневик, передает Ura.ru.

Отмечается, что российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными. Руководитель ЦПВС полковник Алексей Посунько рассказал, что американские военные следовали за россиянами. По его словам, в ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Далее дорога по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями.

Накануне Вашингтон обвинил Москву в провоцировании ДТП на северо-востоке САР, в результате которого пострадали американцы, передает РИА ФАН.

Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире НСН заявил, что военным США не стоит провоцировать российских военнослужащих. Он исключил возможность обострения конфликта из-за этого инцидента.

«Никаких последствий, думаю, из этого не будет. Начальник нашего Генштаба поговорил с их начальником и предупредил, что если американцы продолжат и дальше такую неправомерную деятельность, то пусть пеняют на себя. Я не думаю, что случится перестрелка. Они «молодец против овец, а против молодца сам овца». Есть такая русская народная поговорка. Американцы не будут с нами воевать, они будут только задираться. Это из-за их американской спеси - «мы самые крутые и самые-самые-самые!». Эта спесь их погубит. Они могут ее демонстрировать перед кем угодно, но только не перед русскими», - заключил он.







