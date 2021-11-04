Российские военные проследят за действиями американского корабля Mount Whitney
Черноморский флот РФ приступил к контролю за действиями флагманского командного корабля ВМС США Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря в четверг. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
Американское судно начало переход в воды Черного моря в понедельник, напоминает RT. Корабль планировал проводить совместные операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Также российские военные следят за действиями эсминца ВМС США Porter, зашедшего в Черное море 30 октября.
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