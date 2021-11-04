Российские военные проследят за действиями американского корабля Mount Whitney

Американское судно начало переход в воды Черного моря в понедельник, напоминает RT. Корабль планировал проводить совместные операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Также российские военные следят за действиями эсминца ВМС США Porter, зашедшего в Черное море 30 октября.

