Российские военные прибыли на совместные учения в Белоруссию

К учениям в Белоруссии шла долгая подготовка, заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.

«Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно», — отметил Самохин.

В батальонном тактическом учении с белорусской стороны примет участие подразделение 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Ранее стало об открытии трех российско-белорусских центров совместной подготовки военных.

