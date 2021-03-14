Российские военные прибыли на совместные учения в Белоруссию
Российские военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск прибыли в Белоруссию для проведения совместных учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
К учениям в Белоруссии шла долгая подготовка, заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.
«Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно», — отметил Самохин.
В батальонном тактическом учении с белорусской стороны примет участие подразделение 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Ранее стало об открытии трех российско-белорусских центров совместной подготовки военных.
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