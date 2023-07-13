Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

Военные группировки войск «Днепр» пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении, ликвидировано более 60 солдат противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

ВСУ прощупывают оборону левобережья Днепра в районе Каховской ГЭС

«Пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. - НСН)», — указал источник.

Кроме того, силы группировки «Днепр» уничтожили две украинские гаубицы М-777 с расчетами и боекомплектами, пишет RT. Также в островной зоне были уничтожены два миномета калибра 120 мм с расчетами, а на каховском направлении — позиции противника в районе Дудчанов и Саблуковки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУХерсон

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