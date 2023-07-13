Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр

«Пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины. - НСН)», — указал источник.

Кроме того, силы группировки «Днепр» уничтожили две украинские гаубицы М-777 с расчетами и боекомплектами, пишет RT. Также в островной зоне были уничтожены два миномета калибра 120 мм с расчетами, а на каховском направлении — позиции противника в районе Дудчанов и Саблуковки.

