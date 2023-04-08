Российские военные поразили командные пункты ВСУ на червонодибровском участке

Российская авиация поразила командные и наблюдательные пункты ВСУ на червонодибровском участке. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Экс-советник Пентагона: российские «Корнеты» сожгут танки ВСУ

«На червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ», — отметил руководитель пресс-центра в беседе с ТАСС.

После удара сил РФ противник понес потери в живой силе и технике.

Кроме того, расчеты беспилотников ZALA и «Орлан-30» вскрыли огневые позиции сосредоточения техники и солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Артиллерия уничтожила все выявленные цели.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры