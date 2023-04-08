Российские военные поразили командные пункты ВСУ на червонодибровском участке
Российская авиация поразила командные и наблюдательные пункты ВСУ на червонодибровском участке. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«На червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ», — отметил руководитель пресс-центра в беседе с ТАСС.
После удара сил РФ противник понес потери в живой силе и технике.
Кроме того, расчеты беспилотников ZALA и «Орлан-30» вскрыли огневые позиции сосредоточения техники и солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Артиллерия уничтожила все выявленные цели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru