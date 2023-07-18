Российские военные получили первую партию скорострельных минометов «Дрок»
Первая экспериментальная партия новых самоходных 82-миллиметровых минометов «Дрок» с увеличенной скорострельностью была передана в войска России. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».
Отмечается, что минометы способны за рекордно короткое время, менее минуты, переходить в положение готовности к стрельбе. Указывается, что с помощью этого можно быстро уходить от огня противника.
Так, «Дрок» был создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Разработчики утверждают, что прицельная дальность стрельбы миномета более чем в полтора раза выше, чем у минометов «Поднос».
Ранее, 12 июля, ВМФ России получил новый ракетный корабль «Циклон». Торжественная церемония приема корабля в состав ВМФ состоялась на керченском Судостроительном заводе имени Бутомы, сообщает «Радиоточка НСН».
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