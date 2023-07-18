Российские военные получили первую партию скорострельных минометов «Дрок»

Отмечается, что минометы способны за рекордно короткое время, менее минуты, переходить в положение готовности к стрельбе. Указывается, что с помощью этого можно быстро уходить от огня противника.

Так, «Дрок» был создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Разработчики утверждают, что прицельная дальность стрельбы миномета более чем в полтора раза выше, чем у минометов «Поднос».

Ранее, 12 июля, ВМФ России получил новый ракетный корабль «Циклон». Торжественная церемония приема корабля в состав ВМФ состоялась на керченском Судостроительном заводе имени Бутомы, сообщает «Радиоточка НСН».

