Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»
Российские Вооруженные силы получили новый пехотный огнемет МРО-А «Бородач». Об этом заявил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (управляющая компания - холдинг «Технодинамика», входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин.
Впервые оружие было представлено на международной выставке MILEX-2023 в Минске.
Как отметил Кочкин, «Бородач» — ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты.
«Только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — рассказал замглавы «Техмаша» в беседе с РИА Новости.
Кочкин указал, что огнемет предназначен для городских боев, отмечает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что в 2024 году армия России может получить новую самоходную пушку 2С25М, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: ВСУ активно используют беспилотники на Краснолиманском направлении
- Власти Одесской области сообщили о взрыве на промышленном объекте
- СМИ: Взрыв произошел на железной дороге в Крыму
- ВСУ атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Курской области
- В США назвали главный признак начала контрнаступления ВСУ
- Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»
- СМИ: Передача Киеву систем ПРО «Железный купол» бессмысленна
- В Китае заявили, что Пекин играет конструктивную роль в ситуации на Украине
- В Госдуме призвали ввести права на электросамокаты
- Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru