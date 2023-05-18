Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»

Российские Вооруженные силы получили новый пехотный огнемет МРО-А «Бородач». Об этом заявил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (управляющая компания - холдинг «Технодинамика», входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин.

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Впервые оружие было представлено на международной выставке MILEX-2023 в Минске.

Как отметил Кочкин, «Бородач» — ручной малогабаритный пехотный огнемет, аналог реактивной противотанковой гранаты.

«Только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомет. Он уже принят на вооружение российской армией», — рассказал замглавы «Техмаша» в беседе с РИА Новости.

Кочкин указал, что огнемет предназначен для городских боев, отмечает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в 2024 году армия России может получить новую самоходную пушку 2С25М, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостехОружиеВооруженные Силы РФ

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