Российские военные освободили Орловку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, российские военные нанесли поражение формированиям украинских 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад, а также 109-й бригады теробороны в районах Воздвиженки, Розовки, Новгородского, Сергеевки. Кроме того, силы РФ отразили семь контратак 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.
«Потери противника составили до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, ВСУ лишились 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» и двух 122-мм гаубиц Д-30.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов сообщил об освобождении от ВСУ населенных пунктов Нечаев и Нижняя Паровая под Курском, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru