Российские военные из региональной группировки войск прибыли в Белоруссию
Первые эшелоны с военнослужащими РФ, входящими в совместную региональную группировку войск, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в суббот, 15 октября.
«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь», - информируют в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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