Российские военные из региональной группировки войск прибыли в Белоруссию

Первые эшелоны с военнослужащими РФ, входящими в совместную региональную группировку войск, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии в суббот, 15 октября.

Лукашенко заявил о введении «режима повышенной террористической опасности» в Белоруссии

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь», - информируют в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация ситуации с украинским конфликтом не отвечает интересам ни России, ни Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
ТЕГИ:ВоенныеРоссияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры