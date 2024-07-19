Российские военнослужащие освободили село Юрьевка в ДНР

Как отмечается, этого удалось достичь благодаря активным действиям формирований российской группировки «Центр».

Кроме того, на данном направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. Также, по данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобождено село Рыжевка на границе с Курской областью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

