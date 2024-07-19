Российские военнослужащие освободили село Юрьевка в ДНР

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Путин: ВС РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов

Как отмечается, этого удалось достичь благодаря активным действиям формирований российской группировки «Центр».

Кроме того, на данном направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. Также, по данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобождено село Рыжевка на границе с Курской областью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОсвобождениеДНРВоеннослужащиеМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры