Российские военнослужащие освободили село Юрьевка в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, этого удалось достичь благодаря активным действиям формирований российской группировки «Центр».
Кроме того, на данном направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны. Также, по данным ведомства, отражены 38 контратак подразделений противника.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобождено село Рыжевка на границе с Курской областью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru