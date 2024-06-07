Путин: ВС РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов

Вооружённые силы России продолжают выдавливать противника из Донбасса и с прилегающих территорий. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На пленарной сессии ПМЭФ-2024 он указал, что освобождено 880 квадратных километров территорий.

«Вот только с начала этого года 47, по-моему, населённых пунктов освобождено», - сказал российский лидер.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассВооруженные Силы РФВладимир Путин

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