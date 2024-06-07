Путин: ВС РФ с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов
7 июня 202418:33
Вооружённые силы России продолжают выдавливать противника из Донбасса и с прилегающих территорий. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии ПМЭФ-2024 он указал, что освобождено 880 квадратных километров территорий.
«Вот только с начала этого года 47, по-моему, населённых пунктов освобождено», - сказал российский лидер.
Ранее Минобороны РФ заявило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru