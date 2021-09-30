Российские субмарины для Индии оснастят приборными комплексами

Отечественные навигационные и перископные комплексы полностью конкурентоспособны. Они прошли модернизацию и стали лучше по техническим характеристикам. Например, комплекс имеет хороший тепловизор, лазерный дальномер, систему обработки информации на новой элементной базе.

Победитель тендера получит заказ на строительство шести дизель-электрических подводных лодок нового поколения на индийских верфях.

Как сообщалось, в Россию возвращается бывшая в лизинге у Индия атомная подводная лодка «Нерпа».

