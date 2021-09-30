Российские субмарины для Индии оснастят приборными комплексами

Предлагаемые Индии российские неатомные подводные лодки в случае победы в тендере оснастят новейшими приборными комплексами, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя ЦНИИ «Электроприбор» академика РАН Владимира Пешехонова.

СМИ: Индия возвращает России арендованную подлодку до окончания лизинга

Отечественные навигационные и перископные комплексы полностью конкурентоспособны. Они прошли модернизацию и стали лучше по техническим характеристикам. Например, комплекс имеет хороший тепловизор, лазерный дальномер, систему обработки информации на новой элементной базе.

Победитель тендера получит заказ на строительство шести дизель-электрических подводных лодок нового поколения на индийских верфях.

Как сообщалось, в Россию возвращается бывшая в лизинге у Индия атомная подводная лодка «Нерпа».

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Фото: sevmash.ru
ТЕГИ:ПодлодкиИндия
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