Российские специалисты исследуют систему наведения и коррекции полета ATACMS

Отечественные специалисты изучают систему наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалиста по работе с вооружением.

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Российские военные показали внутреннее устройство снаряда впервые, пишет Ura.ru. По словам собеседника агентства, в распоряжении российской стороны оказались «боевые части ракеты».

«Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории», — указал специалист.

Кроме того, военные исследуют GPS антенну, корректирующую снаряд на первичном и последнем участке траектории.

У экспертов появилась возможность изучить работу систем ATACMS на протяжении полета, а также способы корректирования курса.

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