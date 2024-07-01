Российские специалисты исследуют систему наведения и коррекции полета ATACMS
Отечественные специалисты изучают систему наведения и коррекции полета оперативно-тактической ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалиста по работе с вооружением.
Российские военные показали внутреннее устройство снаряда впервые, пишет Ura.ru. По словам собеседника агентства, в распоряжении российской стороны оказались «боевые части ракеты».
«Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории», — указал специалист.
Кроме того, военные исследуют GPS антенну, корректирующую снаряд на первичном и последнем участке траектории.
У экспертов появилась возможность изучить работу систем ATACMS на протяжении полета, а также способы корректирования курса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru