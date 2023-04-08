Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили разведгруппу противника на южно-донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

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«Пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки "Восток". Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — цитирует Гордеева РИА Новости.

Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Валькирия». Также российские артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ в районе Гуляйполя и минометный расчет противника в районе Новоданиловки.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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