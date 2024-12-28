Российские силовики получат более 100 катеров в 2025 году
Свыше 100 катеров передаст российским силовым структурам холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (KMZ) в 2025 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управляющего директора холдинга Михаила Даниленко.
По его словам, в 2024 году заказчикам отгрузили 34 катера, еще 45 было изготовлено. Даниленко добавил, что планы на уходящий год выполнить не удалось из-за санкций поставщиков электроники. Вместе с тем в 2025 году завод намерен нарастить объемы выпуска почти в два раза.
Холдинг производит морские дроны и катера для силовых структур. По контракту с МЧС будут выпускаться катера RX-1173, РПК-640 и ПК-500.
Ранее Минобороны России сообщило, что объемы производства, в том числе по БПЛА и FPV-дронам, кратно увеличились до 40 тысяч изделий в месяц. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru