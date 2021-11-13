Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей», — цитирует сообщение ТАСС.

Полет продлился около 15 часов. На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:СамолетыМинобороны РФ
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