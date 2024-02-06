Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном

Ретейл исключил угрозу дефицита бананов в РФ из-за проблем с экспортом из Эквадора Обвиняемыми за серию заказных поджогов в Петербурге стали 19 человек Иностранцы стали чаще посещать РФ Неожиданный всплеск спроса на зарубежные туры отмечен на 23 февраля и 8 марта Пласт снега накрыл туристов на горнолыжном курорте в Сочи