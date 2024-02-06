Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном
6 февраля 202418:24
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Продолжительность полета составила более девяти часов, а сам полет в оборонном ведомстве назвали плановым.
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш отметил, что полет бомбардировщиков выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru