Савельев заявил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144
Глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Россия располагает огромными территориями, поэтому следует заняться развитием сверхзвуковой гражданской авиации, сообщает РИА Новости.
В рамках «Транспортной недели 2023» он напомнил, что у страны есть все необходимые наработки, а также опыт эксплуатации, которые позволят создать создать новый сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.
«Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки», - заявил министр.
Сверхзвуковой пассажирский самолёт первого класса Ту-144 был разработан КБ «Туполев». Коммерческая эксплуатация лайнера началась 1975 году и продолжалась до 1978 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к идее производства российского сверхзвукового гражданского самолёта. По его словам, при создании лайнера можно применить наработки, использованные при модернизации ракетоносца Ту-160, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru