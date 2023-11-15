Савельев заявил, что Россия готова к созданию нового сверхзвукового Ту-144

В рамках «Транспортной недели 2023» он напомнил, что у страны есть все необходимые наработки, а также опыт эксплуатации, которые позволят создать создать новый сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144.

«Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки», - заявил министр.

Сверхзвуковой пассажирский самолёт первого класса Ту-144 был разработан КБ «Туполев». Коммерческая эксплуатация лайнера началась 1975 году и продолжалась до 1978 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к идее производства российского сверхзвукового гражданского самолёта. По его словам, при создании лайнера можно применить наработки, использованные при модернизации ракетоносца Ту-160, сообщает RT.

