Российские корабли зайдут в порт Египта для проведения совместных учений

Корабли Черноморского флота РФ 3 декабря зайдут в порт Египта, где примут участие в совместных учениях «Мост дружбы-2021». Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

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«Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении», — отмечается в сообщении.

В отряда входят российские фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», а также спасательный буксир СБ-742, отмечает RT.

Совместные российско-египетские учения продлятся до 10 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияЕгипетЧерноморский Флот РФ
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