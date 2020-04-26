Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике
Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Десантирование было выполнено с высоты с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа, подчеркивает Газета.ру.
Отмечается, что поставленная задача была выполнена по прямому поручению министра обороны Сергея Шойгу. Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.
В Минобороны подчеркнули, что во время прыжка российские десантники опробовали кислородное оборудование, навигацию и специальное снаряжение.
Напомним, в марте подразделения Воздушно-десантных войск в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле полигона Опук в восточной части Крыма. Как заявили в Минобороны, после этого десантно-штурмовые, танковые и артиллерийские части провели рейд в район полигона. Там прошёл этап боевой стрельбы с участием боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 и гаубиц Д-30.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
80 949+12 327 / сут.
Умерли
6 767+6 152 / сут.
Выздоровели
747+-4 821 / сут.
- Из больниц Уханя выписаны все пациенты с COVID-19
- Эпидемиолог усомнился во второй волне коронавируса осенью
- Кудрин спрогнозировал будущее экономики РФ после кризиса
- Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына
- Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru