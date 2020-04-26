Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Десантирование было выполнено с высоты с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа, подчеркивает Газета.ру.

Фёдор Добронравов поздравил бывших сослуживцев с днем ВДВ

Отмечается, что поставленная задача была выполнена по прямому поручению министра обороны Сергея Шойгу. Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.

В Минобороны подчеркнули, что во время прыжка российские десантники опробовали кислородное оборудование, навигацию и специальное снаряжение.

Напомним, в марте подразделения Воздушно-десантных войск в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле полигона Опук в восточной части Крыма. Как заявили в Минобороны, после этого десантно-штурмовые, танковые и артиллерийские части провели рейд в район полигона. Там прошёл этап боевой стрельбы с участием боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 и гаубиц Д-30.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:АрктикаВДВ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры