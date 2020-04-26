Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 км в Арктике

Отмечается, что поставленная задача была выполнена по прямому поручению министра обороны Сергея Шойгу. Высотный прыжок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.

В Минобороны подчеркнули, что во время прыжка российские десантники опробовали кислородное оборудование, навигацию и специальное снаряжение.

Напомним, в марте подразделения Воздушно-десантных войск в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле полигона Опук в восточной части Крыма. Как заявили в Минобороны, после этого десантно-штурмовые, танковые и артиллерийские части провели рейд в район полигона. Там прошёл этап боевой стрельбы с участием боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 и гаубиц Д-30.



