Российские бомбардировщики и ракетоносцы пролетели над тремя морями
Плановые полёты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей выполнили российские бомбардировщики и ракетоносцы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что речь идёт о самолётах Ту-22М3 и Ту-95МС, которые во время полёта сопровождали российские истребители Су-30СМ, Су-27 и Су-33.
«На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств», - указали в ведомстве.
Также отмечается, что российские военные лётчики выполняют все полёты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала двухместный малозаметный сверхзвуковой истребитель пятого поколения ПАК ФА/Су-57, сообщает «Свободная пресса».
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