Российская подлодка провела учения в Черном море на фоне маневров кораблей НАТО

Также была отработана экстренная ситуация по ликвидированию пробоины и подготовке к эвакуации.

Ранее в различных СМИ стали появляться сообщения о том, что эсминец «Ross» флота США движется в сторону Крыма. Это утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов. Впрочем, в официальном аккаунте Twitter учений эту информацию опровергли. Там заявили, что эсминец находится и будет находиться в порту Одессы для «поддержки учений».

