Российская подлодка провела учения в Черном море на фоне маневров кораблей НАТО

Экипаж подводной лодки «Колпино» провел учения в Черном море из-за захода кораблей НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что были отработаны действия по управлению подводной лодкой в различных условиях с максимальной глубиной 200 метров.

Потеряли берега. В Черном море новые «атаки» из-за учений НАТО

Также была отработана экстренная ситуация по ликвидированию пробоины и подготовке к эвакуации.

Ранее в различных СМИ стали появляться сообщения о том, что эсминец «Ross» флота США движется в сторону Крыма. Это утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов. Впрочем, в официальном аккаунте Twitter учений эту информацию опровергли. Там заявили, что эсминец находится и будет находиться в порту Одессы для «поддержки учений».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияПодлодка
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