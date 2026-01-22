Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры
Объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ), были поражены российскими войсками. Об этом сообщает RT.
В Минобороны РФ отметили, что также было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 142 районах.
В ведомстве добавили, что для удара по целям использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерии.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Сумской области российские военные поразили аэродром, с которого запускались украинские беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
