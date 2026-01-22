Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

В Минобороны РФ отметили, что также было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 142 районах.

В ведомстве добавили, что для удара по целям использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Сумской области российские военные поразили аэродром, с которого запускались украинские беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

