Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

Объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ), были поражены российскими войсками. Об этом сообщает RT.

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины

В Минобороны РФ отметили, что также было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 142 районах.

В ведомстве добавили, что для удара по целям использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, подразделения ракетных войск и артиллерии.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Сумской области российские военные поразили аэродром, с которого запускались украинские беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
