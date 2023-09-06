Российская армия получит партию модернизированных БМП-2М «Бережок»
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым отделением «Бережок». Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».
Как отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, комплекс показал свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.
«Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность», — указал Оздоев.
БМП-2М с «Бережком» разработало Конструкторское бюро приборостроения (КБП), отмечает телеканал «360». В боевое отделение входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, пишет Ura.ru. Кроме того, в составе разработки — две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru