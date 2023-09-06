Российская армия получит партию модернизированных БМП-2М «Бережок»

Как отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, комплекс показал свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

«Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность», — указал Оздоев.

БМП-2М с «Бережком» разработало Конструкторское бюро приборостроения (КБП), отмечает телеканал «360». В боевое отделение входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, пишет Ura.ru. Кроме того, в составе разработки — две пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет».

