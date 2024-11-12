Российская армия получила все винтовки СВЧ по контракту 2024 года

По словам представителей концерна, СВЧ — это российское снайперское оружие нового поколения, серийное освоение которого было начато в 2023 году. Его активно используют в зоне СВО.

Длина винтовки — 1170 мм, вес без патронов — 4,8 кг. Оружие под патрон калибра 7,62 на 54 мм оборудовано надежной газоотводной автоматикой с трехпозиционным поворотным газовым регулятором и коротким ходом поршня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия становится одной из самых боеспособных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

