Российская армия получила все винтовки СВЧ по контракту 2024 года

Российская армия получила по контракту 2024 года все снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил концерн «Калашников».

Лукашенко: Россия применит самое опасное оружие, если НАТО отправит войска на Украину

По словам представителей концерна, СВЧ — это российское снайперское оружие нового поколения, серийное освоение которого было начато в 2023 году. Его активно используют в зоне СВО.

Длина винтовки — 1170 мм, вес без патронов — 4,8 кг. Оружие под патрон калибра 7,62 на 54 мм оборудовано надежной газоотводной автоматикой с трехпозиционным поворотным газовым регулятором и коротким ходом поршня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия становится одной из самых боеспособных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Российская АрмияКонцерн "калашников"Оружие

Горячие новости

Все новости

партнеры