Российская армия получила все винтовки СВЧ по контракту 2024 года
Российская армия получила по контракту 2024 года все снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом сообщил концерн «Калашников».
По словам представителей концерна, СВЧ — это российское снайперское оружие нового поколения, серийное освоение которого было начато в 2023 году. Его активно используют в зоне СВО.
Длина винтовки — 1170 мм, вес без патронов — 4,8 кг. Оружие под патрон калибра 7,62 на 54 мм оборудовано надежной газоотводной автоматикой с трехпозиционным поворотным газовым регулятором и коротким ходом поршня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия становится одной из самых боеспособных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru