Уточняется, что также освобожден населенный пункт Желанное Второе.

За неделю подразделение «Южной» группировки отразили 22 контратаки ВСУ. При этом противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины и 10 полевых складов с боеприпасами. В общей сложности ВСУ за неделю потеряли почти 14,5 тысячи военных.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России взяли под контроль поселок Гродовка в ДНР, напоминает «Радиоточка НСН».

