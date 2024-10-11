Российская армия освободила Островское в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

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Уточняется, что также освобожден населенный пункт Желанное Второе.

За неделю подразделение «Южной» группировки отразили 22 контратаки ВСУ. При этом противник потерял до 4790 военнослужащих, четыре боевые бронемашины и 10 полевых складов с боеприпасами. В общей сложности ВСУ за неделю потеряли почти 14,5 тысячи военных.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России взяли под контроль поселок Гродовка в ДНР, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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