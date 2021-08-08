Рогозин: «Сармат» обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин

По его словам, стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет вперёд. «Сармат» заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода».

«Сармат» - современная ракета, которой пока ничего не могут противопоставить противники России, рассказал бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

