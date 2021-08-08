Рогозин: «Сармат» обеспечит безопасность России на долгие годы, заявил Рогозин

Завершается наземная отработка российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Летные испытания «Сармата» начнутся уже в 2021 году

По его словам, стратегический комплекс обеспечит полную безопасность России на 30-40 лет вперёд. «Сармат» заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода».

«Сармат» - современная ракета, которой пока ничего не могут противопоставить противники России, рассказал бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Рогозин«сармат»Ракета
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