Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении

По словам эксперта, за последние сутки противник предпринял три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки.

«Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами", хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами», — указал Рогов.

Еще на подходе к позициям РФ по украинским войскам ударили артиллерией, огнем из минометов и пулеметов. В результате было ликвидировано около трех взводов ВСУ. Оставшиеся бойцы отказались продолжать атаку, запросили эвакуацию и начали отступление, понеся при этом существенные потери.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска потеряли с 4 июня более 26 тысяч солдат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

