Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении
ВСУ несут рекордные потери при атаке на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам эксперта, за последние сутки противник предпринял три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки.
«Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами", хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами», — указал Рогов.
Еще на подходе к позициям РФ по украинским войскам ударили артиллерией, огнем из минометов и пулеметов. В результате было ликвидировано около трех взводов ВСУ. Оставшиеся бойцы отказались продолжать атаку, запросили эвакуацию и начали отступление, понеся при этом существенные потери.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска потеряли с 4 июня более 26 тысяч солдат, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru