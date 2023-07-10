Марочко сообщил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении

Украинские войска за минувшую неделю понесли значительные потери на Луганском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Бойцы группировки «Юг» отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях

«В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сообщил офицер.

По словам Марочко, российские бойцы отразили около 72 атак ВСУ, пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп противника, уничтожили 92 единицы автомобильной техники, 13 танков и подбили 54 различных боевых бронированных машины ВСУ. Кроме того, силы РФ ликвидировали более 2,6 тысячи украинских боевиков и наемников.

Ранее Марочко сообщил, что противник понес большие потери под Соледаром и Артемовском из-за некомпетентности командования, напоминает телеканал «360».

На прошедшей неделе подполковник ЛНР в отставке заявил о ликвидации почти трех тысяч боевиков и наемников ВСУ на Луганском направлении, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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