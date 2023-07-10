Марочко сообщил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении
Украинские войска за минувшую неделю понесли значительные потери на Луганском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сообщил офицер.
По словам Марочко, российские бойцы отразили около 72 атак ВСУ, пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп противника, уничтожили 92 единицы автомобильной техники, 13 танков и подбили 54 различных боевых бронированных машины ВСУ. Кроме того, силы РФ ликвидировали более 2,6 тысячи украинских боевиков и наемников.
Ранее Марочко сообщил, что противник понес большие потери под Соледаром и Артемовском из-за некомпетентности командования, напоминает телеканал «360».
На прошедшей неделе подполковник ЛНР в отставке заявил о ликвидации почти трех тысяч боевиков и наемников ВСУ на Луганском направлении, пишет Ura.ru.
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