Рогов: ВС России выбили ВСУ из Пятихаток

Российские войска выбили украинские подразделения из села Пятихатки. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее эксперт сообщил, что российские военные зашли в Пятихатки и закрепились в селе.

«Наши войска выбили противника из Пятихаток», – отметил Рогов.

В селе ведется зачистка. Рогов подчеркнул, что инициатива находится в руках армии России, ВСУ откатились севернее в сторону сел Лобковое и Степовое.

Населенный пункт Пятихатки находится на степногорском направлении на западе Запорожской области, пишет Ura.ru.

