Рогов: ВС России вошли в поселок Великая Новоселка
Вооруженные силы России зашли в поселок Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики, заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
«Инициатива находится в руках наших ребят, они идут активно вперед», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, бои продолжаются на востоке населенного пункта, где расположен крупный командный и логистический пункт украинской армии.
Продвижение армии России позволяет взять под огневой контроль путь снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на Запорожском фронте.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ вошли в поселок Раздольное на западе ДНР и ведут активные штурмовые действия, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска получили по 10 лет
- «Кругозор и тренды»: Треть россиян снимает стресс с помощью глянцевых журналов
- Сыгравшего в «Аноре» Борисова номинировали на премию Astra Film Awards
- В Подмосковье предложили ввести ежемесячную выплату на первого ребенка
- Рогов: ВС России вошли в поселок Великая Новоселка
- В России выросло число пациентов с ожирением
- Министр обороны Британии заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии
- В США заявили, что передача Байденом ядерного оружия Киеву будет означать госизмену
- Лана Дель Рей выпустит десятый альбом в следующем году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru