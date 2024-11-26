Рогов: ВС России вошли в поселок Великая Новоселка

Вооруженные силы России зашли в поселок Великая Новоселка на западе Донецкой Народной Республики, заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

«Инициатива находится в руках наших ребят, они идут активно вперед», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, бои продолжаются на востоке населенного пункта, где расположен крупный командный и логистический пункт украинской армии.

Продвижение армии России позволяет взять под огневой контроль путь снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на Запорожском фронте.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ вошли в поселок Раздольное на западе ДНР и ведут активные штурмовые действия, напоминает Ura.ru.

