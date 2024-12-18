Рогов: Военные РФ зачистили «котел», в который попали ВСУ
18 декабря 202406:02
Российские военные зачистили «котел», в который попали украинские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
Это произошло южнее Курахово в ДНР. По его словам, противник сдался в плен. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили село Шевченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru