Рогов: Военные РФ зачистили «котел», в который попали ВСУ

Российские военные зачистили «котел», в который попали украинские военные, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

В СБУ заявили, что ВСУ грозит «котел» на южнодонецком направлении

Это произошло южнее Курахово в ДНР. По его словам, противник сдался в плен. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили село Шевченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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