Российские силы выбили ВСУ из села Новоочеретоватое на времевском направлении. Об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

По словам эксперта, военные РФ «стремительно выбили» противника из населенного пункта.

«Сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», - заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная, ордена Суворова бригада участвует в освобождении села.

Ранее армия России взяла под контроль село Ямполовка в Донецкой Народной Республике, напоминает Ura.ru.

