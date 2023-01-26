Рогов предупредил о возможной попытке контрнаступления ВСУ весной

Украинские военные могут предпринять попытку контрнаступления в конце марта — начале апреля, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом чиновник заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, в этот период ВСУ «смогут зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой».

«Но все будет зависеть от того, где к этому времени будет линия фронта, насколько далеко мы сможем пройти вперед и закрепить свои успехи», — указал член главного совета администрации.

Рогов считает, что главными направлениями наступления противника станут Мелитополь и Бердянск, пишет «Свободная пресса». При этом сейчас у ВСУ нет ресурсов для масштабных действий, лишь силы для «небольших контратак в режиме пиар-перемоги». Однако Киев продолжает мобилизацию населения, украинские власти намерены к концу марта «бросить на фронт не менее 150 тысяч человек».

Ранее чиновник сообщил, что ВСУ в ночь на четверг попытались форсировать Днепр в районе островов у Новой Каховки, пишет РИА ФАН. По словам члена главного совета администрации Запорожья, российские разведчики выявили перемещение противника и передали координаты артиллерии.

