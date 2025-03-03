Рогов: Армия России вошла в село Днепроэнергия
Российские бойцы группировки войск «Восток» вошли в село Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов Владимир Рогов.
«Наши войска вошли на окраины села Днепроэнергия», - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, в населенном пункте начались бои за его освобождение от ВСУ, кроме того, ведутся встречные бои в районе сел Привольное и Вольное Поле.
Днепроэнергия находится на стыке границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины. Село расположено к северу от Скудного и Великой Новоселки, которые были освобождены Вооруженными силами РФ ранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru