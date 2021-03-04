РИА Новости: российские «Мистрали» будут способны нести до 16 вертолетов

Вертолетоносцы проекта 23900 российского производства, которые будут аналогами французских «Мистралей», смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

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Речь идет о вертолетах Ка-52К и Ка-27. Итоговый проект «по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше «Мистралей», сказал источник агентства.

Сегодня в России строятся и другие десантные корабли, в том числе БДК проекта 11711, которые обладают более скромными характеристиками.

В 2020 году Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота в Керчи.

Церемония закладки прошла на судостроительном заводе «Залив». Речь идет о начале строительства универсальных десантных кораблей проекта «Прибой». Эти суда также могут использоваться в качестве вертолетоносцев. Они смогут брать на борт до 20 винтокрылых машин.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Корабли
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