РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp

«Представился он якобы от имени моего друга, который готов помочь мне в определенных вопросах. В дальнейшем я понял, что меня хотят толкнуть в военное преступление. После чего я доложил вышестоящему командованию», — отметил собеседник агентства.

Затем командование доложило об инциденте спецслужбам РФ, и офицер продолжил диалог с украинской стороной под контролем правоохранителей, пишет «Свободная пресса». Военнослужащему предлагали за деньги предоставлять координаты расположения техники, войск, солдат, командных и наблюдательных пунктов. Офицер предоставил скриншоты переписки: его собеседник предложил передавать данные за вознаграждение,а при подтверждении уничтожения объектов обещал выплачивать дополнительную сумму. Кроме того, российскому военному предлагали вывезти семью в третьи страны «под защиту международных наблюдателей», отмечает телеканал «360».

Офицер также рассказал, что собеседник позже назвался «представителем ООН» из тех, которые занимаются военнопленными и организовывают их перемещение из РФ за рубеж.

«Он не называл фамилии, кроме этого, он представился, что он являлся раньше гражданином Российской Федерации», — добавил собеседник РИА Новости.

Позже контакт с вербовщиками был прерван. Потерпев неудачу, украинская сторона начала применять психологическое давление: переходить от просьб к угрозам и обратно, однако безуспешно. Офицер призвал российских военных быть бдительными и докладывать о попытках вербовки командованию.

