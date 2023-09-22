РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp
Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через мессенджеры. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству один из военнослужащих, представитель Киева связался с ним через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
«Представился он якобы от имени моего друга, который готов помочь мне в определенных вопросах. В дальнейшем я понял, что меня хотят толкнуть в военное преступление. После чего я доложил вышестоящему командованию», — отметил собеседник агентства.
Затем командование доложило об инциденте спецслужбам РФ, и офицер продолжил диалог с украинской стороной под контролем правоохранителей, пишет «Свободная пресса». Военнослужащему предлагали за деньги предоставлять координаты расположения техники, войск, солдат, командных и наблюдательных пунктов. Офицер предоставил скриншоты переписки: его собеседник предложил передавать данные за вознаграждение,а при подтверждении уничтожения объектов обещал выплачивать дополнительную сумму. Кроме того, российскому военному предлагали вывезти семью в третьи страны «под защиту международных наблюдателей», отмечает телеканал «360».
Офицер также рассказал, что собеседник позже назвался «представителем ООН» из тех, которые занимаются военнопленными и организовывают их перемещение из РФ за рубеж.
«Он не называл фамилии, кроме этого, он представился, что он являлся раньше гражданином Российской Федерации», — добавил собеседник РИА Новости.
Позже контакт с вербовщиками был прерван. Потерпев неудачу, украинская сторона начала применять психологическое давление: переходить от просьб к угрозам и обратно, однако безуспешно. Офицер призвал российских военных быть бдительными и докладывать о попытках вербовки командованию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров»
- РИА Новости: Киев пытается вербовать российских офицеров через WhatsApp
- Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые дроны для СВО
- Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в России с 1 января
- В Крыму и Краснодарском крае уничтожены два украинских беспилотника
- СМИ: Польша нанесла удар по Украине отказом в поставке оружия
- СМИ: Украина потеряет инициативу на поле боя после ухудшения погодных условий
- Захарова: Фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Москву
- СМИ: Украина может лишиться дальнейшей помощи со стороны западных стран
- Минэнерго: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru