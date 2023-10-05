РИА Новости: ФСБ и Росгвардия протестируют маскирующую гранату РДГ-У
ФСБ и Росгвардия испытают новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У», — рассказал собеседник агентства, добавив, что структуры проведут опытную эксплуатацию боеприпаса в своих подразделениях.
Вооруженные силы РФ приняли РДГ-У на снабжение в сентябре, отмечает телеканал «360». Госиспытания гранаты завершились в феврале текущего года. По данным госкорпорации «Ростех», боеприпас обеспечивает маскировку военных и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне, а также от высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания. Дымообразующий состав гранаты создает в момент срабатывания так называемую мгновенную завесу в воздухе, а курящийся элемент РДГ-У позволяет подпитывать завесу длительное время, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru