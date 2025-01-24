РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных

Россия и Украина произвели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Информацию подтвердил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев. Он также состоит в координационной группе по вопросам спецоперации.

Как уточнил парламентарий, российская сторона получила 49 тел погибших военных, украинской стороне передали 757 тел. Больше всего погибших переданных погибших военнослужащих ВСУ – 451 – оказалось с Донецкого направления.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия и Украина периодически обмениваются телами погибших, а также пленными. Предыдущий по времени обмен телами был произведен 20 декабря: тогда РФ вернули 42 погибших военных, Украине - 503.

