Региональная группировка войск Белоруссии и РФ приступила к защите союзного государства
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что региональная группировка белорусских и российских войск и сил приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, передаёт БелТА.
По его словам, реализуются «отдельные мероприятия», которые направлены «на упреждающую готовность» к реагированию на возникающие вызовы и угрозы.
Белорусский министр подчеркнул, что задачи региональной группировки «сугубо оборонительные», проводимые мероприятия направлены «на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ».
«Мы - люди в погонах - чётко знаем свою задачу, обстановку контролируем, проводим комплекс прежде всего превентивных мероприятий... Прежде всего, не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Белоруссии»- заключил Хренин.
Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм, сообщает RT.
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