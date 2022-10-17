Региональная группировка войск Белоруссии и РФ приступила к защите союзного государства

По его словам, реализуются «отдельные мероприятия», которые направлены «на упреждающую готовность» к реагированию на возникающие вызовы и угрозы.

Белорусский министр подчеркнул, что задачи региональной группировки «сугубо оборонительные», проводимые мероприятия направлены «на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ».

«Мы - люди в погонах - чётко знаем свою задачу, обстановку контролируем, проводим комплекс прежде всего превентивных мероприятий... Прежде всего, не допустить развязывания вооруженного конфликта на территории Белоруссии»- заключил Хренин.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм, сообщает RT.