Развожаев: Военные включили в Севастополе сирену

По его словам, сирену включали военные. Это необходимо для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Он указал, что в случае воздушной тревоги информацию можно получить из нескольких источников: через систему оповещения, по ТВ и радио, а также в его Telegram-канале.

Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Севастополе отразили атаку воздушных целей со стороны моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

