Развожаев: Военные включили в Севастополе сирену
В Севастополе не объявлялась воздушная тревога, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, сирену включали военные. Это необходимо для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Он указал, что в случае воздушной тревоги информацию можно получить из нескольких источников: через систему оповещения, по ТВ и радио, а также в его Telegram-канале.
Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее в Севастополе отразили атаку воздушных целей со стороны моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru