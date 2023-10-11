Развожаев: Военные включили в Севастополе сирену

В Севастополе не объявлялась воздушная тревога, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, сирену включали военные. Это необходимо для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Он указал, что в случае воздушной тревоги информацию можно получить из нескольких источников: через систему оповещения, по ТВ и радио, а также в его Telegram-канале.

Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Севастополе отразили атаку воздушных целей со стороны моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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