Развожаев: в Севастополе началось профилактическое гранатометание

Развожаев объяснил, в Севастополе началось профилактическое гранатометание в рамках противодиверсионной борьбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил, что в городе все спокойно.

Накануне Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Удар пришелся по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе, сообщает «Радиоточка НСН».

