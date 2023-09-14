Развожаев: в Севастополе началось профилактическое гранатометание
14 сентября 202319:45
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые жители города слышали в четверг.
Развожаев объяснил, в Севастополе началось профилактическое гранатометание в рамках противодиверсионной борьбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор заверил, что в городе все спокойно.
Накануне Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Удар пришелся по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru