Развожаев: в Севастополе началось профилактическое гранатометание

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, которые жители города слышали в четверг.

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Развожаев объяснил, в Севастополе началось профилактическое гранатометание в рамках противодиверсионной борьбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил, что в городе все спокойно.

Накануне Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Удар пришелся по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ОружиеРакетыСевастополь

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