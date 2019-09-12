Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США утверждают, что Россия поводит испытания новой крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», однако все они не были успешными. Как сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны, пуски проводились как минимум пять раз и все они закончились провально, передает Ura.ru.

Несмотря на это Россия форсировала работу над «Буревестником» и намерена ввести новую ракету в боевую готовность к 2025 году, отмечает РЕН ТВ.

Сообщается также, что тестовые пуски проводились с ноября 2017-го года. Одно испытание было в 2019 году, пишет «Газета.ру».

Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН заявил, что для сдерживания США нужно модернизировать уже имеющиеся ракеты.

