Ракету «Сармат» назвали посланием России Байдену

Иранское СМИ Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием от России к избранному президенту США Джо Байдену.

Британские СМИ усомнились в успешных испытаниях «Сармата»

Агенство пишет, что новости о текущих возможностях России и ее военных технологиях совпали с приходом к власти новой администрации США.

СМИ подчеркивает, что главная задача «Сармата» - лишить противника возможности ядерного сдерживания, так как комплекс обходит все системы ПРО.

Автор статьи обращает внимание, что ракета нужна только для реальной ядерной войны и имеет стратегическое значение, а не тактическое. Он также перечисляет другие разработки, которые готовится ввести в эксплуатацию Россия. Среди них беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет".

В заключение автор статьи делает вывод, что с учетом военных возможностей России Байден охотнее подпишет новые соглашения по вооружениям.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ракета«сармат»
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры