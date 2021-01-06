Ракету «Сармат» назвали посланием России Байдену

Агенство пишет, что новости о текущих возможностях России и ее военных технологиях совпали с приходом к власти новой администрации США.



СМИ подчеркивает, что главная задача «Сармата» - лишить противника возможности ядерного сдерживания, так как комплекс обходит все системы ПРО.



Автор статьи обращает внимание, что ракета нужна только для реальной ядерной войны и имеет стратегическое значение, а не тактическое. Он также перечисляет другие разработки, которые готовится ввести в эксплуатацию Россия. Среди них беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет".



В заключение автор статьи делает вывод, что с учетом военных возможностей России Байден охотнее подпишет новые соглашения по вооружениям.

