Ракету «Сармат» назвали посланием России Байдену
Иранское СМИ Akharin Khabar назвало новейшую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" посланием от России к избранному президенту США Джо Байдену.
Агенство пишет, что новости о текущих возможностях России и ее военных технологиях совпали с приходом к власти новой администрации США.
СМИ подчеркивает, что главная задача «Сармата» - лишить противника возможности ядерного сдерживания, так как комплекс обходит все системы ПРО.
Автор статьи обращает внимание, что ракета нужна только для реальной ядерной войны и имеет стратегическое значение, а не тактическое. Он также перечисляет другие разработки, которые готовится ввести в эксплуатацию Россия. Среди них беспилотный подводный аппарат "Посейдон", баллистическая ракета "Кинжал" или, например, лазерное оружие скрытого действия «Пересвет".
В заключение автор статьи делает вывод, что с учетом военных возможностей России Байден охотнее подпишет новые соглашения по вооружениям.
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