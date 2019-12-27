Ракетный полк «Авангардов» впервые заступил на боевое дежурство

Семьям жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выплатят компенсации

В МВД предложили давать до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете

«Ингосстрах» предложил российским автовладельцам новую страховую опцию

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