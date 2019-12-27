Ракетный полк «Авангардов» впервые заступил на боевое дежурство
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в впервые заступил на боевое дежурство в России. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок – новейшая разработка отечественного военно-промышленного комплекса. Впервые о его разработке Путин открыто объявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Шойгу отметил знаковый момент этого события для страны, и поздравил с ним всех и особо - Ракетные войска стратегического назначения. Ранее на этой неделе глава государства на заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, отмечает RT.
Нa Армейских междунaродных игрaх в этом году также впервые был представлен гиперзвуковой рaкетный комплекс «Кинжал». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил уникальность этого вооружения.
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