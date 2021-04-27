Крейсер «Москва» вышел в Черное море навстречу американскому кораблю

Ракетный крейсер «Москва» вышел в Черное море из-за отправки туда патрульного корабля США. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

В штабе флота заявили, что экипаж проведет боевые учения и совместные маневры с вертолетами Морской авиации и ПВО.

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Экипаж планирует отработать применение ракетного комплекса. Для этого будут организованы стрельбы по цели, имитирующей корабль противника.

Ранее стало известно, что патрульный катер Военно-морских сил США Hamilton направился в Черное Море. Об этом сообщили на странице флота в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные УченияЧерное Море
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