Крейсер «Москва» вышел в Черное море навстречу американскому кораблю
Ракетный крейсер «Москва» вышел в Черное море из-за отправки туда патрульного корабля США. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
В штабе флота заявили, что экипаж проведет боевые учения и совместные маневры с вертолетами Морской авиации и ПВО.
Экипаж планирует отработать применение ракетного комплекса. Для этого будут организованы стрельбы по цели, имитирующей корабль противника.
Ранее стало известно, что патрульный катер Военно-морских сил США Hamilton направился в Черное Море. Об этом сообщили на странице флота в Twitter.
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