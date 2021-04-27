Дни сочтены. Россия закрывает небо для иностранных разведчиков
В МИД РФ назвали сроки окончательного выхода России из «разваливающегося» Договора по открытому небу.
Россия не собирается идти на односторонние уступки и в «считанные дни» законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) будет предоставлен правительством президенту страны, заявили в МИД РФ.
Осенью прошлого года о выходе из Договора объявил Вашингтон.
«Все идет к развалу Договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая», - заявил в Вене руководитель делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отмечается в тексте заявления, размещенном на сайте МИД РФ, складывается впечатление, что будто и не было выхода из Договора американской стороны.
«По-прежнему тиражируются утверждения, что «Россия должна устранить в полной мере свои нарушения ДОН», прежде чем кто-то где-то, возможно, начнёт размышлять о вероятности возвращения в Договор», - отмечает Гаврилов.
По его словам, Москва дала несколько политических сигналов, направленных на исправлении ситуации, но на них не последовало адекватной реакции. Вместе с тем у российской стороны сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того, как союзники США по НАТО, а также Украина и Грузия выполняют свои обязательства по ДОН.
«Мы выразили принципиальную готовность заниматься этими вопросами, включая озабоченности России и наших партнёров, в комплексе в формате «малой группы» на полях Консультативной комиссии по открытому небу. Но практическое обсуждение станет возможным лишь после того, как США внятно и недвусмысленно сообщат о своём решении вернуться в Договор», - подчеркивают в МИД РФ.
Договор по открытому небу, который подписали в 1992 году более 20 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE), разрешает невооруженные полеты разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве этих стран. Целью договора являлось содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью. Со временем число стран-участниц Договора увеличилось.
В ноябре 2020 года из ДОН вышли США, тем самым «нарушив баланс».
В январе 2021 года Москва объявила о предстоящем выходе из Договора.
«Америка повела себя безответственно, первой выйдя из соглашения, нарушила баланс сил тех стран, которые входят в Договор. Мы не получили гарантии от союзников о неразглашении наших сведений, и нам ничего не остается, как начать процедуру выхода нашей страны из данного договора, считая, что нахождение там для нас является бессмысленным», - сказал зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН.
Он отметил, что США первыми вышли из договора, а оставшиеся страны не пожелали гарантировать России конфиденциальность ее данных.
«Мы с сожалением констатируем факт выхода США из договора, но не мы инициировали этот вопрос. Россия до конца пыталась сохранить данный баланс, призывая страны, входящие в договор, соблюсти предложения с нашей стороны, но они не были услышаны. Нужно выходить из договора, а не становиться площадкой для изучения нашей военной инфраструктуры со стороны США. Здесь не будет победителей или проигравших. Но безопасность в мире, исходя из позиции США и их союзников, становится более шаткой», - констатировал собеседник НСН.
В ОБСЕ заявили, что сожалеют и обеспокоены выходом России из Договора по открытому небу, отметив при этом, что считают выход из ДОН правом его стран-участниц.
Позже стало известно, что Россия перепрофилирует самолеты «открытого неба» в разведчики.
«Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов», - рассказал военно-дипломатический источник РИА Новости.
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