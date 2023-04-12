Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море
12 апреля 202317:25
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море в рамках учений Северного флота, сообщает «Интерфакс».
В ходе тренировки крейсер отработает взаимодействие с кораблями и истребителями. Отмечается, что мероприятие проходит под руководством командующего СФ Александра Моисеева.
Крейсер «Маршал Устинов» является вторым кораблем проекта 1164, он предназначен для поражения крупных кораблей и ударных группировок, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны. Он оснащен пусковыми установками комплекса «Вулкан» с ракетами П-1000.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru