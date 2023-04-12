Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море в рамках учений Северного флота, сообщает «Интерфакс».

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В ходе тренировки крейсер отработает взаимодействие с кораблями и истребителями. Отмечается, что мероприятие проходит под руководством командующего СФ Александра Моисеева.

Крейсер «Маршал Устинов» является вторым кораблем проекта 1164, он предназначен для поражения крупных кораблей и ударных группировок, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны. Он оснащен пусковыми установками комплекса «Вулкан» с ракетами П-1000.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Компанийченко
ТЕГИ:Баренцево МореВМФ РФ

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