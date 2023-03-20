Ракетный эсминец ВМС США USS Porter зашёл в порт Таллина

В сообщении говорится, что американский военный корабль прибыл в Таллинский порт на Балтике. Командующий эстонских ВМС Юри Саски заявил, что подобные визиты являются неотъемлемой частью сотрудничества с США.

«Это отличная возможность для нашей команды познакомиться с эстонской культурой и познакомиться с жителями Таллинна», - в свою очередь указал командующий USS Porter лейтенант-коммандер Джо Гамильтон.

Отмечается, что экипаж USS Porter планирует принять участие в благотворительных и волонтерских проектах в сотрудничестве с посольством Соединённых Штатов.

Ранее фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» провёл в западной части Атлантики учения по применению гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает RT.

