Ракетный эсминец ВМС США USS Porter зашёл в порт Таллина

Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter зашёл в эстонский порт для пополнения запасов, об этом сообщает пресс-служба командования военно-морских сил Эстонии.

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В сообщении говорится, что американский военный корабль прибыл в Таллинский порт на Балтике. Командующий эстонских ВМС Юри Саски заявил, что подобные визиты являются неотъемлемой частью сотрудничества с США.

«Это отличная возможность для нашей команды познакомиться с эстонской культурой и познакомиться с жителями Таллинна», - в свою очередь указал командующий USS Porter лейтенант-коммандер Джо Гамильтон.

Отмечается, что экипаж USS Porter планирует принять участие в благотворительных и волонтерских проектах в сотрудничестве с посольством Соединённых Штатов.

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Фото: Соцсети/USNavyEurope
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